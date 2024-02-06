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Споры между партнёрами: три проверенных метода урегулирования конфликтов в романтических отношениях. Они точно помогут сохранить любовь

Гармония и понимание: три эффективных приёма разрешения проблем в романтических отношениях

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Разрешение конфликтов в романтических отношениях требует особого подхода, основанного на взаимопонимании и уважении. Для достижения конструктивного разрешения споров существует несколько эффективных методов.

Гармония и понимание: три эффективных приёма разрешения проблем в романтических отношениях
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Сегодня мы рассмотрим три рекомендуемых способа обсуждения проблем между партнёрами, предложенных психологами портала wikihow.com.

Метод сэндвича

Метод сэндвича предполагает начало и завершение разговора положительными замечаниями, а в середине высказывается конструктивная критика. Например, можно сказать:

"Спасибо за то, что убрал со стола. Я ценю твою заботу, но я обратила внимание, что у нас часто остаётся грязная посуда в раковине. Может быть, что-то придумаем вместе? Мы ведь так хорошо справляемся в команде".

Этот подход требует терпения и уважения, но делает обсуждение более продуктивным.

Использование утверждений "я"

Вместо того, чтобы говорить: "Ты всегда опаздываешь", — можно сказать: "Меня очень расстраивает, когда ты опаздываешь". Это позволяет выразить свои чувства без обвинения партнёра в проблеме, а также позволяет понять, как его поведение влияет на ваши эмоции.

Взять паузу

Наконец, важно уметь брать тайм-аут во время разговора, если обстановка становится накалённой. Просто сказав: "Я думаю, нам нужен перерыв", —можно предоставить себе и партнёру время для того, чтобы остыть и обдумать ситуацию. После того, как оба успокоятся, можно вернуться к разговору и завершить его продуктивно.

В итоге, применение уважения, терпения и конструктивного подхода позволяет партнёрам преодолевать трудности и укреплять связь между друг другом.

Ссоры в паре: самая частая причина конфликтов в благополучных парах. Почему люди ссорятся?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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