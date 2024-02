Споры между партнёрами: три проверенных метода урегулирования конфликтов в романтических отношениях. Они точно помогут сохранить любовь

Your browser does not support the audio element.

Разрешение конфликтов в романтических отношениях требует особого подхода, основанного на взаимопонимании и уважении. Для достижения конструктивного разрешения споров существует несколько эффективных методов.

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.