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Как избавиться от растяжек на коже: рекомендации специалиста по косметологии

Как убрать растяжки на теле: советы косметолога

1:19
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Эксперт в области косметологии рассказал о причинах появления растяжек на коже и эффективных методах их уменьшения. Растяжки, или стрии, не представляют собой заболевание и могут возникнуть у большинства людей, визуально проявляясь как светлые полосы. Эти изменения кожи обычно появляются в местах, где кожа подвергается растяжению из-за изменения массы тела, наследственности, гормональных нарушений и других факторов.

Как убрать растяжки на теле: советы косметолога
Фото: https://5jl.cc/

Возможности устранения растяжек зависят от их возраста и размеров. Молодые стрии легче поддаются коррекции, в то время как застарелые стрии могут быть лишь уменьшены в выраженности.

Существует несколько эффективных методов современной косметологии для борьбы с растяжками. Пилинги, включая химический, ультразвуковой и лазерный, способствуют активации синтеза коллагена и ускорению процессов регенерации кожи. Мезотерапия, предоставляя полезные компоненты через микроинъекции, также стимулирует процессы регенерации. Озонотерапия, направленная на насыщение тканей кислородом, улучшает клеточный обмен и делает растяжки менее заметными. Лазерная шлифовка является одним из наиболее эффективных методов борьбы с застарелыми растяжками, разрушая рубцовую ткань и способствуя образованию новой, более здоровой структуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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