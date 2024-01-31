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Методика по соблюдению диеты Меган Фокс: пять этапов к достижению желаемой фигуры

Диета Меган Фокс: 5 шагов к идеальной фигуре

1:22
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Среди последних появлений Меган Фокс выделяется ее внимание к жесткой диете, которую предложил ей ее знаменитый тренер Харли Пастернак. Возрастающая популярность 35-летней актрисы обусловлена не только ее талантом, но и потрясающей физической формой.

Диета Меган Фокс: 5 шагов к идеальной фигуре
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Меган Фокс

Меган Фокс придерживается пятифакторной диеты, состоящей в основном из японской кухни, яичных белков, миндаля, лосося и смузи. Она предпочитает избегать обработанных продуктов, получая углеводы из фруктов и овощей. Звезда утверждает, что ее ежедневное потребление кофе ограничивается одним разом в день.

Важным моментом в дневной рутине Меган Фокс является завтрак, который включает в себя яичные белки, миндаль и овсянку. На обед она предпочитает японскую кухню или лосось с рисом, а перекусывает протеиновым коктейлем между обедом и ужином, добавляя вечером немного фруктов. Ужин обычно состоит из куриной грудки с киноа.

В тренировочном плане Меган тренируется три раза в неделю, включая два дни с интенсивными тренировками. Ее программу составляет пятифакторная тренировка, включающая разнообразные фазы от кардио до упражнений для разных частей тела. Меган также предпочитает пилатес и спиннинг в своей тренировочной рутине.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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