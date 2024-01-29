Альтернативы Wella: 5 профессиональных брендов красителя для волос

На замену Wella: 5 брендов профессиональной краски для волос

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После 28 лет присутствия на российском рынке, немецкий бренд Wella объявил о прекращении поставок, оставив серьезный след в сфере салонного бизнеса, поскольку его краски составляли значительную долю в объеме рынка — около 40%. В свете этого события, какие профессиональные бренды красок для волос теперь стоит рассматривать?

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Estel Professional: Крупнейший российский производитель красок для волос, работающий на рынке с 2002 года. Их линейка Haute Couture является лидером в области стойкого и бережного окрашивания. Matrix: Один из ведущих брендов в области профессионального окрашивания и ухода за волосами. Их краситель SoColor Cult выделяется использованием пигментов прямого действия, не требующих активации химической реакцией. L'Oreal Paris: Французский бренд предлагает как профессиональные, так и бытовые линейки красок для волос. Ведущим продуктом среди стойких красителей является крем-краска Casting Creme Gloss. Redken: Американский бренд, выделяющийся своими инновационными составами. Линейка Ultra Rich, не содержащая аммиака, разработана на передовых технологиях, обеспечивая мягкость и безопасность для структуры волос. Revlon Professional: Один из самых популярных брендов в мире косметики. Линейка Young Color Excel в их ассортименте пользуется большой популярностью в сфере профессионального ухода за волосами.