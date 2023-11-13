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Косметолог рассказала об уходе за кожей лица и тела в холодное время года

2:18
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В холодные времена года кожа лица и тела нуждается в особом уходе, чтобы справиться с неблагоприятными погодными условиями и сохранить свою здоровую и увлажненную составляющую. 

Косметолог рассказала об уходе за кожей лица и тела в холодное время года
Фото: i.guim.co. uk/img/media/3ee31e30e28f5106e1a506ea8d871ed8b1042aa0/0_162_4850_2910/master/4850.jpg?width=1200&height=900&quality=85&auto=format&fit=crop&s=f56920be9f54a21f57ba3ce969d3e03b

В холодное время года стоит регулярно увлажнять кожу. Холодный воздух уменьшает уровень влаги в коже, поэтому важно применять хорошо увлажняющие средства. Стоит пользоваться кремами и лосьонами с высоким содержанием глицерина, гиалуроновой кислоты или масел, таких как масло ши или оливковое масло. 

Солнцезащитный крем необходим не только летом, но и зимой,  ультрафиолетовые лучи могут повреждать кожу в любое время года. Используйте солнцезащитный крем с минимальным SPF 30 на открытые участки кожи.

“Домашний уход осенью должен выполнять две основные функции: увлажнение после летнего солнца и защиту от наступающих холодов. Важно провести тщательную ревизию косметички, некоторые продукты на время отложить и добавить новые. Летом наша кожа теряет влагу и много питательных веществ. Для обновления, восстановления и увлажнения кожи отлично подойдет массаж, он улучшает кровообращение и состояние кожи. Обезвоженная кожа начинает восстанавливать влагу, хорошо насыщается питательными веществами. Массаж поможет восстановить ровный и здоровый цвет лица и улучшит настроение”, - рассказала Pravda.Ru косметолог Ирина Ладыгина.

Также губы часто страдают от сухости и тресканий в холодное время года. Используйте увлажняющие бальзамы для губ с витаминами и питательными маслами. Наносите бальзам перед выходом на улицу и при необходимости в течение дня.

Стоит избегать горячего душа или сауны. Горячая вода может обезвоживать кожу, поэтому душевой гель и шампунь, которые вы используете, должны быть мягкими и увлажняющими. 

В сильный мороз и ветровую погоду носите шарф, шапку и перчатки, чтобы защитить кожу от холода и влажного воздуха. Это поможет избежать сухости и тресканий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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