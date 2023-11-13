Косметолог рассказала об уходе за кожей лица и тела в холодное время года

В холодные времена года кожа лица и тела нуждается в особом уходе, чтобы справиться с неблагоприятными погодными условиями и сохранить свою здоровую и увлажненную составляющую.
В холодное время года стоит регулярно увлажнять кожу. Холодный воздух уменьшает уровень влаги в коже, поэтому важно применять хорошо увлажняющие средства. Стоит пользоваться кремами и лосьонами с высоким содержанием глицерина, гиалуроновой кислоты или масел, таких как масло ши или оливковое масло.
Солнцезащитный крем необходим не только летом, но и зимой, ультрафиолетовые лучи могут повреждать кожу в любое время года. Используйте солнцезащитный крем с минимальным SPF 30 на открытые участки кожи.
“Домашний уход осенью должен выполнять две основные функции: увлажнение после летнего солнца и защиту от наступающих холодов. Важно провести тщательную ревизию косметички, некоторые продукты на время отложить и добавить новые. Летом наша кожа теряет влагу и много питательных веществ. Для обновления, восстановления и увлажнения кожи отлично подойдет массаж, он улучшает кровообращение и состояние кожи. Обезвоженная кожа начинает восстанавливать влагу, хорошо насыщается питательными веществами. Массаж поможет восстановить ровный и здоровый цвет лица и улучшит настроение”, - рассказала Pravda.Ru косметолог Ирина Ладыгина.
Также губы часто страдают от сухости и тресканий в холодное время года. Используйте увлажняющие бальзамы для губ с витаминами и питательными маслами. Наносите бальзам перед выходом на улицу и при необходимости в течение дня.
Стоит избегать горячего душа или сауны. Горячая вода может обезвоживать кожу, поэтому душевой гель и шампунь, которые вы используете, должны быть мягкими и увлажняющими.
В сильный мороз и ветровую погоду носите шарф, шапку и перчатки, чтобы защитить кожу от холода и влажного воздуха. Это поможет избежать сухости и тресканий.
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