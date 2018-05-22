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У российского спецназа новейший бронеавтомобиль КамАЗ 53949 "Тайфунёнок"

Авто

Новейший бронеавтомобиль КамАЗ 53949 "Тайфунёнок" поступил в соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО). Впервые новая машина была продемонстрирована на Красной площади во время Парада Победы.


У российского спецназа новейший бронеавтомобиль КамАЗ 53949 "Тайфунёнок"

"Тайфуненок" по сравнению с "Тайфун-К" небольших габаритов и имеет другие характеристики.

"Внутри его броневого корпуса расположены десять сидений для экипажа и десанта: четыре (в том числе сиденья командира и водителя) располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть размещены в кормовом десантном отделении, у бортов. Полезная нагрузка машины составляет 2 т. Уже на этой неделе группы спецназа приступят к освоению автомобиля, проведут занятия по экстремальному вождению в условиях горно-лесистой местности и бездорожья на общевойсковом полигоне и танкодроме. Кроме того, после некоторого переоборудования броневик может стать санитарной, разведывательной, командно-штабной машиной", - сообщается на сайте военного ведомства.

 

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Темы армия России военная техника
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