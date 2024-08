Китайские автомобили покоряют рынок: на чём ездят местные жители

Какие китайские машины лидируют на внутреннем рынке КНР

Авто

Китай — крупнейший рынок автомобилей в мире, и наша газета изучила статистику продаж, чтобы узнать, какие местные бренды предпочитают китайские потребители.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первые шесть месяцев 2024 года продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 11,26 млн проданных машин. Производство автомобилей также увеличилось на 5%, составив 13,89 млн единиц.

Экспорт китайских автомобилей тоже продемонстрировал заметный рост: за первые полгода 2024 года на внешние рынки было отправлено 2,79 млн машин, что на 30% больше, чем годом ранее.

Китайские бренды опережают иностранных конкурентов

Наибольшей популярностью среди китайцев пользуется марка BYD — в первом полугодии 2024 года компания реализовала более 1,32 млн автомобилей, заняв 13,2% рынка. Вторым по популярности оказался немецкий Volkswagen, чьи модели выбрали почти 921 тыс. человек, что обеспечило бренду 9,33% доли рынка. Третье место заняла японская Toyota с результатом чуть менее 686 тыс. проданных автомобилей и долей в 6,95%.

Четвёртое и пятое места достались японской Honda (более 446 тыс. автомобилей) и китайской Geely, которая продала всего на 489 машин меньше. В топ-10 вошли также китайские компании Changan и Wuling, реализовавшие 386 тыс. и 351 тыс. автомобилей соответственно, немецкая BMW с результатом более 317 тыс. машин, японский Nissan (295,5 тыс.) и немецкий Mercedes-Benz (293,7 тыс. проданных автомобилей).

Премиальные марки в тени

Среди прочих китайских производителей значительным спросом пользовались модели Chery (более 265 тыс. проданных автомобилей) и HIMA (бренды Aito и Luxeed, продано чуть более 106 тыс. автомобилей).

Премиальный бренд Hongqi предпочли почти 191 тыс. человек, а модели Li Auto — 189 тыс. Однако бренды GAC (155 тыс.) и Haval (153,6 тыс.) привлекли меньше внимания.

Лидеры продаж на китайском рынке

Самым продаваемым автомобилем в Китае стал электромобиль BYD Qin Plus, который разошелся тиражом более 241 тыс. единиц. На втором месте — Tesla Model Y с результатом 207,8 тыс. проданных машин. Третье место занял еще один электромобиль BYD Song, который выбрали 207,6 тыс. китайцев. В топ-10 вошли также пять других моделей от BYD.

Среди иностранных брендов лидером стал японский седан Nissan Sylphy, который за этот период приобрели более 161 тыс. человек, а также Volkswagen Lavida (137,4 тыс.), Toyota Corolla (133 тыс.) и Volkswagen Sagitar (110 тыс. проданных автомобилей).

Положение в России

На российском рынке автомобили BYD также представлены, но не пользуются такой популярностью, как в Китае. Самым продаваемым китайским автомобилем в России за первое полугодие 2024 года стал кроссовер Haval Jolion, проданный тиражом более 35 тыс. единиц. Вторым по популярности стал Chery Tiggo 7 Pro Max (27 тыс. машин), а на третьем месте — флагманский кроссовер Monjaro от Geely с результатом 23,8 тыс. проданных автомобилей. Кросс-купе Omoda С5 разошлось тиражом чуть более 19 тыс. экземпляров, а Changan CS55 Plus приобрели более 16 тыс. покупателей.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580-е место. Владельцем компании является китайский миллиардер Ван Чуаньфу.

Geely Automobile Holdings Limited (Кит. 吉利 — Цзили) — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах. Материнская компания — многопрофильная группа Geely Holding Group, созданная в 1986 году и со штаб-квартирой в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile занимала 9-е место по объёму продаж за 2021 год, 959 тыс. автомобилей (из них 41 тыс. — в России). Основными типами автомобилей компании являются внедорожники (около половины продаж), а также седаны и микрофургоны.