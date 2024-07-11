Цены на все версии Lada Vesta взлетели: что происходит с автопроизводителем?

Цены на Lada Vesta 2024 года сборки выросли: АвтоВАЗ обновил прайс-листы

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания "АвтоВАЗ" повысила цены на базовые комплектации большинства моделей линейки Lada Vesta. Это произошло из-за того, что автопроизводитель исключил из актуальных прайс-листов все версии автомобилей 2023 года производства, оставив только комплектации 2024 года сборки.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Согласно обновленному прайс-листу, стоимость Lada Vesta Cross в базовой комплектации Life'24 теперь составляет 1 млн 745 тыс. 900 рублей, что на 12 тыс. рублей больше по сравнению с июньской ценой в аналогичной комплектации.

Также подорожала Lada Vesta SW, цена которой в базовой комплектации Comfort'24 выросла до 1 млн 643 тыс. 900 рублей, что на 4 тыс. рублей дороже по сравнению с предыдущим месяцем.

Наибольшее подорожание коснулось версии Lada Vesta SW Cross. Сейчас стоимость этого кросс-универсала в комплектации Life'24 с двигателем 1,6 литра мощностью 106 л. с. и МКПП начинается от 1 млн 865 тыс. 900 рублей, что также на 12 тыс. рублей больше по сравнению с ценами в июне.