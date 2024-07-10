Подержанные авто, которые "жрут" масло: какие модели следует избегать

На современном авторынке представлено множество подержанных автомобилей различных классов по доступным ценам. Однако низкая цена не всегда означает отсутствие проблем, а зачастую наоборот. Портал njcar. ru выделил наиболее проблемные модели, требующие постоянного долива масла.
Немецкие двигатели, такие как 1,8 TSI, известны своим высоким потреблением масла. Этот двигатель часто встречается на моделях Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. Популярные на российском рынке автомобили, такие как Skoda Octavia второго поколения и Volkswagen Passat B7, можно купить за сумму до 700 000 рублей, но их невысокая цена объясняется проблемным мотором.
Среди доступных премиум-автомобилей, в ценовом диапазоне от 500 000 до 800 000 рублей, выделяются BMW 5-серии и BMW 3-серии. Модели 2008 года оснащены бензиновым двигателем N63, известным своим повышенным расходом масла. Заявленный производителем расход составляет 1 литр на 1000 км, но у подержанных автомобилей этот показатель часто выше.
Японские автомобили, такие как Honda Civic шестого поколения, также страдают от высокого расхода масла из-за высокооборотистого двигателя. Владельцам этих машин приходится регулярно проверять уровень масла.
Корейские автомобили Hyundai и Kia также не лишены проблем с потреблением масла. Проблемы наблюдаются у кроссоверов Kia Soul, Kia Sportage, Hyundai ix35 и легковых моделей Kia Ceed, Kia Optima, Kia Cerato, Hyundai Sonata и Hyundai Elantra с 2,0-литровыми двигателями серии G4KD/G4NA.
Покупка таких автомобилей может потребовать дополнительных затрат на масло и техническое обслуживание, что стоит учитывать при выборе подержанного авто.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.