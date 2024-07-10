Подержанные авто, которые "жрут" масло: какие модели следует избегать

Эксперты назвали подержанные автомобили с наиболее проблемными двигателями

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На современном авторынке представлено множество подержанных автомобилей различных классов по доступным ценам. Однако низкая цена не всегда означает отсутствие проблем, а зачастую наоборот. Портал njcar. ru выделил наиболее проблемные модели, требующие постоянного долива масла.

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Немецкие двигатели, такие как 1,8 TSI, известны своим высоким потреблением масла. Этот двигатель часто встречается на моделях Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. Популярные на российском рынке автомобили, такие как Skoda Octavia второго поколения и Volkswagen Passat B7, можно купить за сумму до 700 000 рублей, но их невысокая цена объясняется проблемным мотором.

Среди доступных премиум-автомобилей, в ценовом диапазоне от 500 000 до 800 000 рублей, выделяются BMW 5-серии и BMW 3-серии. Модели 2008 года оснащены бензиновым двигателем N63, известным своим повышенным расходом масла. Заявленный производителем расход составляет 1 литр на 1000 км, но у подержанных автомобилей этот показатель часто выше.

Японские автомобили, такие как Honda Civic шестого поколения, также страдают от высокого расхода масла из-за высокооборотистого двигателя. Владельцам этих машин приходится регулярно проверять уровень масла.

Корейские автомобили Hyundai и Kia также не лишены проблем с потреблением масла. Проблемы наблюдаются у кроссоверов Kia Soul, Kia Sportage, Hyundai ix35 и легковых моделей Kia Ceed, Kia Optima, Kia Cerato, Hyundai Sonata и Hyundai Elantra с 2,0-литровыми двигателями серии G4KD/G4NA.

Покупка таких автомобилей может потребовать дополнительных затрат на масло и техническое обслуживание, что стоит учитывать при выборе подержанного авто.