В России профессии таксиста посвятили книгу

О российских таксистах написали книгу

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Презентация книги детского писателя Алексея Олейникова "Тариф "Сны и сказки". Четыре путешествия Даши Кузнецовой" прошла в Москве. Главными героями книги стали водитель такси Иван Михайлович и его дочь Даша. Работа над книгой проводилась совместно с Яндекс Такси, и водители вместе с их детьми были первыми, кто познакомился с произведением.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

Автор сказки отметил, что когда он приступал к написанию книги, он задумался о том, насколько уникальна и важна профессия водителя такси. По мнению Олейникова, водитель такси не просто перевозит пассажиров по городу, он соединяет людей, разгадывает загадки и создает порядок в хаосе городской жизни.

Писатель призвал читателей ценить работу водителей такси, отметив, что они делают нашу жизнь лучше своей отзывчивостью и добротой.