Российские страховщики практически перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО

РСА: доля ремонтов автомобилей по ОСАГО в России снизилась до 5-7%

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские страховые компании почти полностью прекратили компенсировать убытки по ОСАГО в виде ремонта. На данный момент ремонт составляет лишь 5-7% от общего числа возмещений, сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на Финансовом конгрессе Банка России.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

"Практически все возмещения стали денежными, и автомобили почти не ремонтируются. В настоящее время на ремонт приходится около 5-7% от общего числа убытков. Ранее этот показатель доходил до 12%, затем снизился почти до нуля, а теперь вернулся к 5-7%", — отметил Евгений Уфимцев.

Основной проблемой, по его словам, является не столько подорожание запчастей, сколько увеличение сроков их поставки.

В качестве примера глава РСА рассказал, что страховщик, зафиксировав повреждения, направляет автомобиль на ремонт. На СТО подтверждают готовность выполнить ремонт, но сам водитель, при несильном повреждении, может приехать на ремонт не сразу, а, например, через неделю. За это время нужная деталь может исчезнуть из наличия, а резервировать ее заранее нет смысла, объяснил Уфимцев.

"Если на СТО, куда направлен автомобиль для ремонта, нет в наличии нужной запчасти, а срок поставки превышает 30 дней, то такой ремонт не укладывается в предусмотренные законом об ОСАГО 30 дней для выплаты", — пояснил Евгений Уфимцев.

Для решения этой проблемы, по его мнению, можно было бы позволить автовладельцу самостоятельно предлагать страховщику СТО или сервис, где нужная запчасть уже имеется в наличии.