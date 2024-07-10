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Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"

Кто имеет право проезжать под знаком "Движение запрещено"

1:44
Авто

Многие водители после окончания автошколы могут забыть значение отдельных дорожных знаков, хотя наличие таких знаков как "въезд запрещен" (известный как "кирпич") обычно хорошо запоминается. Однако знак с белым кругом и красной горизонтальной полосой по периметру, который также означает запрет движения всех транспортных средств, вызывает вопросы у многих водителей. Представитель ГАИ разъяснил, в каких случаях этот знак можно игнорировать.

Кто имеет право проезжать под знаком "Движение запрещено"
Фото: Wikipedia by Patian, CC BY-SA 3.0

Нарушение правил, связанных с знаком 3.2, влечет за собой штраф в размере 500 рублей, в то время как проезд под "кирпич" может привести к штрафу в 5000 рублей или лишению прав на период от 4 до 6 месяцев.

Тем не менее, существуют исключения, позволяющие игнорировать знак "Движение запрещено". В частности, это касается определенных категорий транспортных средств. Водители общественного транспорта могут проезжать под знаком без взысканий. Такое же правило распространяется на автомобили экстренных служб с включенными специальными сигналами, а также на транспортные средства, используемые или управляемые инвалидами.

Знак 3.2 обычно устанавливается у пешеходных зон, в местах проведения длительных дорожных работ, а также около парков и мест отдыха. Лица, проживающие или работающие в зоне ограничения движения, также имеют право проезжать там. В случае остановки инспектором ГАИ, водителю может потребоваться доказать свое право на проезд, однако закон точно не регламентирует, какие документы нужно предъявить для подтверждения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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