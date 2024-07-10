Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"

Кто имеет право проезжать под знаком "Движение запрещено"

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители после окончания автошколы могут забыть значение отдельных дорожных знаков, хотя наличие таких знаков как "въезд запрещен" (известный как "кирпич") обычно хорошо запоминается. Однако знак с белым кругом и красной горизонтальной полосой по периметру, который также означает запрет движения всех транспортных средств, вызывает вопросы у многих водителей. Представитель ГАИ разъяснил, в каких случаях этот знак можно игнорировать.

Фото: Wikipedia by Patian, CC BY-SA 3.0

Нарушение правил, связанных с знаком 3.2, влечет за собой штраф в размере 500 рублей, в то время как проезд под "кирпич" может привести к штрафу в 5000 рублей или лишению прав на период от 4 до 6 месяцев.

Тем не менее, существуют исключения, позволяющие игнорировать знак "Движение запрещено". В частности, это касается определенных категорий транспортных средств. Водители общественного транспорта могут проезжать под знаком без взысканий. Такое же правило распространяется на автомобили экстренных служб с включенными специальными сигналами, а также на транспортные средства, используемые или управляемые инвалидами.

Знак 3.2 обычно устанавливается у пешеходных зон, в местах проведения длительных дорожных работ, а также около парков и мест отдыха. Лица, проживающие или работающие в зоне ограничения движения, также имеют право проезжать там. В случае остановки инспектором ГАИ, водителю может потребоваться доказать свое право на проезд, однако закон точно не регламентирует, какие документы нужно предъявить для подтверждения.