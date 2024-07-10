Раскрываем секреты заправок: как не дать себя обмануть

Как оплачивать топливо на заправке: на литры или на сумму

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители обычно делятся на две группы в зависимости от того, как они заправляют свои автомобили на станции. Некоторые указывают конкретное количество литров топлива, которое хотят залить, в то время как другие оплачивают топливо на фиксированную сумму, например, на 500 или 1000 рублей. Один из работников сетевой автозаправки объяснил журналистам, почему не стоит заправляться, указывая сумму в рублях.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

Благодаря возможности безналичной оплаты, водители могут не беспокоиться о сдаче, так как точная сумма автоматически списывается с их банковского счета. Заказывая же конкретный объем топлива, клиент получает ровно столько топлива, сколько оплатил.

Однако, оплачивая топливо на сумму, например, 500 рублей, при цене 54 рубля за литр, бак должен быть заполнен примерно на 9,2592 литра. Тем не менее, из-за погрешности в 10 мл на топливораздаточных колонках, фактически будет залито только 9,25 литра. Разница в 0,01 литра, или около 54 копеек, кажется незначительной, но учитывая количество клиентов за день, такие небольшие суммы могут значительно увеличивать прибыль автозаправочной станции. В случае же оплаты за конкретное количество литров, заправочная станция не получает такой дополнительной выгоды.