Вы ещё не сняли брызговики? Узнайте, за что можно получить штраф в 500 рублей

Законодательство России в области использования брызговиков для автомобилей является довольно сложным. Обязательность их наличия на авто противоречит факту, что многие автомобили изготавливаются без этих элементов. По закону, установка брызговиков, которые не предусмотрены изначально производителем, запрещена. О предпочтениях и нарушениях в этом аспекте рассказал представитель Госавтоинспекции в интервью с журналистами.
В частности, за использование автомобильных деталей, не предусмотренных изготовителем, Госавтоинспекция может наложить штраф в размере 500 рублей. Тем не менее, на некоторых автомобилях защитные элементы от грязи и камней интегрированы в пороги, бамперы и арки колёс, что делает установку дополнительных брызговиков ненужной.
Эксперты советуют внимательно изучить руководство по эксплуатации автомобиля или проконсультироваться с дилером для понимания, нужно ли устанавливать брызговики на вашу модель. Обычно дилеры рекомендуют приобретать только сертифицированные комплекты, чтобы избежать вопросов со стороны Госавтоинспекции.
Некоторые автовладельцы, в свете данных ограничений, уже начали снимать брызговики с машин, чтобы избежать штрафов. Однако штрафы могут последовать как за установку несертифицированных деталей, так и за их отсутствие.
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