Не рискуйте: вот как сохранить настройки автомобиля при снятии аккумулятора

Водителям объяснили, как отключить АКБ в машине и сохранить настройки

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В отличие от старых российских автомобилей, где снятие аккумулятора было простым и не требовало особых усилий, современные машины могут вызвать некоторые сложности. Это связано с риском потери настроек электронных систем при снятии аккумулятора.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

Чтобы избежать таких проблем, важно хорошо понимать процесс замены или снятия батареи на современных транспортных средствах.

Просто отсоединить клеммы для предотвращения сброса настроек автомобиля не получится. Для сохранения настроек необходимо использовать подходящий источник питания. Самый простой способ – это использование дополнительного автомобильного аккумулятора, к которому нужно подключить соответствующие клеммы.

Однако не у всех есть дополнительный аккумулятор. В этом случае можно использовать компактную батарею, подключив её через стандартный штекер прикуривателя к 12V розетке, которая есть почти в каждом современном автомобиле, сообщает naavtotrasse.ru.

Внешний аккумулятор не сможет обеспечить достаточный ток на длительное время, но на несколько минут его хватит. Тем не менее, не все захотят заниматься изготовлением или покупкой дополнительного источника питания из-за потенциальных рисков, неудобств и временных затрат.

Рекомендуется заранее приобрести пусковое устройство с надежным встроенным аккумулятором. Такое устройство не только поможет запустить двигатель при разрядке основной батареи, но и позволит безопасно временно отключить её.

Подключение устройства к автомобилю осуществляется стандартным образом: плюсовой контакт соединяется с клеммой "+", а минусовой - с кузовом. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для выполнения необходимых операций.

Еще один вариант для автолюбителей с собственным гаражом – использование обычного зарядного устройства для аккумулятора. Этот процесс займет больше времени, чем предыдущие методы, и важно правильно настроить силу тока, чтобы избежать перегрузки, которая может повредить электронику автомобиля.

Также необходимо соблюдать правила безопасности и не замыкать контакты во время работы с аккумулятором, чтобы избежать серьёзных повреждений электропроводки автомобиля.