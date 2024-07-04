Эти ошибки убивают ваши шины: узнайте, как их избежать

Одним из ключевых аспектов безопасности вождения является хорошее состояние шин автомобиля. Изношенные покрышки могут значительно увеличить риск дорожно-транспортного происшествия, если водитель не заменит их вовремя. По этой причине владельцам автомобилей важно регулярно обновлять свои шины.
Эксперты подчеркивают, что соблюдение нескольких простых правил может помочь продлить срок службы шин.
Избегайте агрессивного вождения
Важно избегать резкого ускорения и торможения, которые могут быстро привести шины в негодность. Также не рекомендуется агрессивно входить в повороты или двигаться на высоких скоростях по плохим дорожным покрытиям.
Учитывайте тип привода автомобиля
Специалисты напоминают, что износ шин зависит от типа привода автомобиля. Например, в переднеприводных автомобилях более интенсивно изнашиваются передние шины, в то время как владельцам заднеприводных машин следует уделять больше внимания шинам на задних колёсах.
Регулярная проверка шин
Необходимо регулярно осматривать шины на предмет износа и следить за правильным давлением в них, что позволяет предотвратить многие проблемы и обеспечить безопасность на дороге.
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