Эти ошибки убивают ваши шины: узнайте, как их избежать

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Руководство по уходу за шинами: увеличиваем продолжительность службы

1:18
Авто

Одним из ключевых аспектов безопасности вождения является хорошее состояние шин автомобиля. Изношенные покрышки могут значительно увеличить риск дорожно-транспортного происшествия, если водитель не заменит их вовремя. По этой причине владельцам автомобилей важно регулярно обновлять свои шины.

Руководство по уходу за шинами: увеличиваем продолжительность службы
Фото: wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, PDM

Эксперты подчеркивают, что соблюдение нескольких простых правил может помочь продлить срок службы шин.

Избегайте агрессивного вождения
Важно избегать резкого ускорения и торможения, которые могут быстро привести шины в негодность. Также не рекомендуется агрессивно входить в повороты или двигаться на высоких скоростях по плохим дорожным покрытиям.

Учитывайте тип привода автомобиля
Специалисты напоминают, что износ шин зависит от типа привода автомобиля. Например, в переднеприводных автомобилях более интенсивно изнашиваются передние шины, в то время как владельцам заднеприводных машин следует уделять больше внимания шинам на задних колёсах.

Регулярная проверка шин
Необходимо регулярно осматривать шины на предмет износа и следить за правильным давлением в них, что позволяет предотвратить многие проблемы и обеспечить безопасность на дороге.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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