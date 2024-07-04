Эти ошибки убивают ваши шины: узнайте, как их избежать

Руководство по уходу за шинами: увеличиваем продолжительность службы

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Одним из ключевых аспектов безопасности вождения является хорошее состояние шин автомобиля. Изношенные покрышки могут значительно увеличить риск дорожно-транспортного происшествия, если водитель не заменит их вовремя. По этой причине владельцам автомобилей важно регулярно обновлять свои шины.

Фото: wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, PDM

Эксперты подчеркивают, что соблюдение нескольких простых правил может помочь продлить срок службы шин.

Избегайте агрессивного вождения

Важно избегать резкого ускорения и торможения, которые могут быстро привести шины в негодность. Также не рекомендуется агрессивно входить в повороты или двигаться на высоких скоростях по плохим дорожным покрытиям.

Учитывайте тип привода автомобиля

Специалисты напоминают, что износ шин зависит от типа привода автомобиля. Например, в переднеприводных автомобилях более интенсивно изнашиваются передние шины, в то время как владельцам заднеприводных машин следует уделять больше внимания шинам на задних колёсах.

Регулярная проверка шин

Необходимо регулярно осматривать шины на предмет износа и следить за правильным давлением в них, что позволяет предотвратить многие проблемы и обеспечить безопасность на дороге.