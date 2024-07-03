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Цены на автомобили изменились: какие модели подешевели до 37%

Изменения цен на новые автомобили в России: некоторые модели подешевели

1:02
Авто

В июне 2024 года на российском авторынке произошли изменения в ценах на новые автомобили, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Изменения цен на новые автомобили в России: некоторые модели подешевели
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Цены снизились на шесть комплектаций моделей брендов Lada, BAIC, Forthing, Hongqi, с уменьшением от 0,5% до 37,6%. В то же время 17 комплектаций автомобилей марок Changan, Geely, Lada, УАЗ и "Москвич" подорожали, с ростом от 0,1% до 4,1%.

Наибольшее увеличение цены, свыше 4%, зафиксировано у Lada Granta версии Comfort'24 Plus, которая теперь стоит 1,28 млн рублей. Седан Hongqi H5 в комплектации Comfort подешевел более чем на 37%, а версия Deluxe — на 34%, с ценами 3 и 3,3 млн рублей соответственно.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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