Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев поделился с "Российской газетой" информацией о кроссоверах с наименее надежными трансмиссиями.
В число "рискованных" моделей попал Nissan X-Trail с автоматической коробкой передач Jatco JF613E. Volkswagen Tiguan, оснащенный 6-ступенчатой трансмиссией 09 М, требует тщательного обслуживания.
Также были упомянуты автомобили Nissan, включая модели Pathfinder и Patrol до 2016 года, а также некоторые модели Infiniti до 2010 года с АКП Jatco JR507E, которые хоть и обладают надежной механикой, но могут столкнуться с проблемами в электронике.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.