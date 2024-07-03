Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы три самых красивых пород кошек в мире
Почему результаты лазерной эпиляции могут оставлять желать лучшего
Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу
Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов
Назван универсальный вид спорта, который подойдет каждому
Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады
Сон на левом боку может облегчить изжогу
Стало известно, когда человечество перестанет использовать наличные деньги
Названы кроссоверы с наименее надёжными трансмиссиями

Автоэксперт Антюфьев рассказал о самых ненадёжных кроссоверах на рынке

0:49
Авто

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев поделился с "Российской газетой" информацией о кроссоверах с наименее надежными трансмиссиями.

Автоэксперт Антюфьев рассказал о самых ненадёжных кроссоверах на рынке
Фото: wikipediа by Pommeau, CC BY-SA 4.0

В число "рискованных" моделей попал Nissan X-Trail с автоматической коробкой передач Jatco JF613E. Volkswagen Tiguan, оснащенный 6-ступенчатой трансмиссией 09 М, требует тщательного обслуживания.

Также были упомянуты автомобили Nissan, включая модели Pathfinder и Patrol до 2016 года, а также некоторые модели Infiniti до 2010 года с АКП Jatco JR507E, которые хоть и обладают надежной механикой, но могут столкнуться с проблемами в электронике.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Российские войска продвинулись в центре города Волчанска Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу
Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов
Назван универсальный вид спорта, который подойдет каждому
Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады
Сон на левом боку может облегчить изжогу
В США отметили мощь используемых Белоруссией истребителей Су-30СМ
Стало известно, когда человечество перестанет использовать наличные деньги
Как Metal Gear Solid вдохновила разработку Tom Clancy's Splinter Cell
Как достичь четких скул без пластики: эффективные упражнения для лица
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников