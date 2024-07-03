Названы кроссоверы с наименее надёжными трансмиссиями

Автоэксперт Антюфьев рассказал о самых ненадёжных кроссоверах на рынке

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Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев поделился с "Российской газетой" информацией о кроссоверах с наименее надежными трансмиссиями.

Фото: wikipediа by Pommeau, CC BY-SA 4.0

В число "рискованных" моделей попал Nissan X-Trail с автоматической коробкой передач Jatco JF613E. Volkswagen Tiguan, оснащенный 6-ступенчатой трансмиссией 09 М, требует тщательного обслуживания.

Также были упомянуты автомобили Nissan, включая модели Pathfinder и Patrol до 2016 года, а также некоторые модели Infiniti до 2010 года с АКП Jatco JR507E, которые хоть и обладают надежной механикой, но могут столкнуться с проблемами в электронике.