Не верите, что можно удалить битум с авто за 5 минут? Попробуйте этот трюк

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Как удалить битумные пятна с машины без повреждений

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Если машина проедет по свежему уложенному асфальту, нельзя избежать загрязнения. На поверхности автомобиля появятся различные битумные пятна.

Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, CC BY-SA 4.0

Удаление таких застывших капель достаточно сложное занятие, поскольку попытки их отскрести могут нанести серьезный ущерб лакокрасочному покрытию. Поэтому следует выбрать другой подход, а именно — попытаться растворить битум.

Какие средства следует использовать:

Сначала необходимо посетить автомойку и тщательно вымыть автомобиль. Возможно, небольшие капли битума останутся, но приступать к следующему этапу без предварительной мойки не рекомендуется.

Затем потребуется широко известное средство под названием WD-40. Этот препарат нужно нанести на загрязненный и высохший участок.

Через пять минут поверхность следует протереть с использованием мягкой и чистой ткани. Процесс будет прост, так как загрязнения станут мягкими к тому времени.

Если пятна битума остаются, действие с WD-40 следует повторить.

В заключительной стадии следует тщательно промыть очищенный участок, используя воду с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды.