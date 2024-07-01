Не верите, что можно удалить битум с авто за 5 минут? Попробуйте этот трюк

Если машина проедет по свежему уложенному асфальту, нельзя избежать загрязнения. На поверхности автомобиля появятся различные битумные пятна.
Удаление таких застывших капель достаточно сложное занятие, поскольку попытки их отскрести могут нанести серьезный ущерб лакокрасочному покрытию. Поэтому следует выбрать другой подход, а именно — попытаться растворить битум.
Какие средства следует использовать:
Сначала необходимо посетить автомойку и тщательно вымыть автомобиль. Возможно, небольшие капли битума останутся, но приступать к следующему этапу без предварительной мойки не рекомендуется.
Затем потребуется широко известное средство под названием WD-40. Этот препарат нужно нанести на загрязненный и высохший участок.
Через пять минут поверхность следует протереть с использованием мягкой и чистой ткани. Процесс будет прост, так как загрязнения станут мягкими к тому времени.
Если пятна битума остаются, действие с WD-40 следует повторить.
В заключительной стадии следует тщательно промыть очищенный участок, используя воду с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды.
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