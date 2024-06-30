Точка невозврата: когда обгон на дороге становится последним решением

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Обгон и безопасность: основные правила и рекомендации

1:22
Авто

Обгон и выезд на встречную полосу представляют собой действия, связанные с высоким риском. Иногда водители совершают эти маневры, не учитывая возможности появления другого автомобиля на встречной полосе. В результате может возникнуть ситуация, когда обгон не удастся завершить, что увеличивает вероятность аварии.

Обгон и безопасность: основные правила и рекомендации
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961, PDM

Что делать водителю, оказавшемуся в такой экстремальной ситуации на дороге?

Стремиться вернуться в свой ряд.
Если возможно, съехать с встречной полосы. Если за обгоняемым автомобилем нет других транспортных средств, следует снизить скорость и вернуться на свою полосу.

Включение аварийной сигнализации.

Данное действие может помочь другим водителям осознать сложившуюся ситуацию. Информированные и опытные водители часто могут создать возможность для безопасного завершения обгона, например, временно уехав на обочину.

Избегать опасных маневров.

Таких как резкие повороты налево или резкое торможение, так как они могут увеличить риск аварии. Однако наиболее эффективная мера безопасности заключается в том, чтобы изначально избегать ситуаций, которые могут привести к необходимости совершать обгон, особенно если есть хоть малейшие сомнения в его безопасности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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