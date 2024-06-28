Lada Granta Cross уходит в прошлое: готовьтесь к новой Iskra

"АвтоВАЗ" планирует прекратить производство Lada Granta Cross после выпуска новой модели Iskra, как сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на источники в компании.
Этот шаг позволит избежать конкуренции между двумя схожими моделями и даст Iskra возможность занять свою нишу на рынке. Производство Granta Cross завершится весной 2025 года.
Сейчас начальная цена автомобиля составляет от 1 млн рублей. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 90 или 106 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.