Ваш авто может "захлебнуться" в жару: что происходит с двигателем?

Почему в жару автомобиль теряет мощность: основные причины

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В жаркие летние дни автомобили могут менее резво реагировать на педаль акселератора из-за дефицита кислорода в разреженном воздухе. Это особенно ощутимо на старых карбюраторных автомобилях, где топливная система не корректирует смесь автоматически.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В новых авто электронные блоки управления корректируют топливовоздушную смесь, но при температуре выше +30 градусов начинаются проблемы с тягой. В таких условиях двигателю сложно "дышать", и он теряет мощность. Дополнительные факторы, влияющие на динамику разгона, включают загрязнение воздушного фильтра и радиатора, что ухудшает подачу воздуха и охлаждение.

Турбомоторы, оснащенные интеркулерами, также испытывают трудности в жару, особенно если интеркулер загрязнен. Это приводит к еще большему нагреву воздуха и снижению мощности двигателя.