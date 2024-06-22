30,9% россиян выбирают отечественные авто: LADA на пике популярности

Автомобили LADA лидируют по лояльности среди российских автолюбителей

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным "Авто.ру Бизнес", отечественные автомобили пользуются наибольшим спросом среди новых машин в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

30,9% водителей, купивших авто российского бренда, рассматривают следующую покупку отечественной машины, с наибольшей лояльностью к марке LADA. Почти столько же автомобилистов (30,8%) готовы повторно купить китайские автомобили, с наивысшей лояльностью у бренда Tank (41,7%).

Немецкие, корейские и японские бренды имеют меньшую лояльность из-за ограниченного предложения и отсутствия сервисного обслуживания. Среди подержанных машин 37,6% водителей выбирают немецкие бренды, особенно BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Подержанные японские авто привлекают 29,1% покупателей, с наибольшей лояльностью к марке Toyota (40,3%). В сегменте подержанных авто 64% владельцев Lada готовы к повторной покупке, в целом 26,3% автомобилистов готовы вновь приобрести российскую машину, а 26,5% — подержанный авто из Китая.