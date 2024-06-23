Кто наступает на пятки Lada? Китайские бренды завоёвывают сердца российских автолюбителей

Эксперт: россияне лояльнее относятся к китайским автомобилям, чем к европейским

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Эксперт сообщил, к каким автомобильным маркам россияне относятся наиболее лояльно. По словам директора сектора регионального развития "Восток Авто. ру Бизнес" Вадима Манькова, среди новых автомобилей наибольший спрос сейчас на отечественные марки, особенно Lada, но китайские марки быстро догоняют.

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Повторно купить российский автомобиль готовы 30,9 процента россиян, а китайский — 30,8 процента. Европейские автомобили готовы приобрести повторно лишь 12 процентов водителей.

Высокая лояльность к Lada объясняется её доступностью на рынке и малой заполненностью сегмента новых автомобилей эконом-класса. Среди китайских марок наиболее лояльны владельцы автомобилей Tank, их доля составляет 41,7 процента. Haval готовы повторно приобрести 31,3 процента владельцев, Changan — 27,3 процента, а Geely — 25,6 процента.

Среди автомобилей других стран статистика следующая: немецкие автомобили готовы повторно приобрести 12 процентов клиентов, корейские — 11,7 процента, а японские — 10,4 процента. Такие низкие показатели объясняются ограниченным предложением и отсутствием сервисного обслуживания.

На вторичном рынке ситуация другая. Подержанные автомобили немецких марок привлекают больше автомобилистов, чем китайские: к ним возвращаются 37,6 процента водителей. Наиболее лояльны к BMW (50,9 процента), Mercedes-Benz (46,8 процента) и Audi (38,3 процента).

Подержанные японские автомобили хотят повторно приобрести в среднем 29,1 процента автомобилистов, среди них наиболее популярна Toyota (40,3 процента).

Тем не менее, лидером на вторичном рынке, как и среди новых автомобилей, остаётся Lada, к которой готовы вернуться 64 процента владельцев. Повторно купить китайский подержанный автомобиль хотят лишь 26,5 процента автомобилистов.