Zeekr внезапно прекращает поставки электрокаров в Россию — что теперь будет

Zeekr запретила продавать свои электромобили в России

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Компания Zeekr запретила поставки электрокаров в Россию. Премиальный бренд, принадлежащий китайскому автогиганту Geely и популярный среди россиян, направил китайским дилерам письмо с требованием прекратить сотрудничество с российскими компаниями. Об этом сообщил "АвтоВзгляд" со ссылкой на основателя CarClick. ru Сергея Пиголкина.

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

В письме не указаны причины данного решения и возможные санкции за его нарушение. Запрет на поставки электрокаров вступает в силу с 30 июня.

О приостановке массовых поставок премиальных электрокаров Zeekr в Россию стало известно еще зимой. Помимо Zeekr, это касается и бренда Avatr (Changan): поставки разрешены только для частных лиц. Тем не менее, по словам дилеров, уже ввезенных в страну электрокаров должно хватить на несколько месяцев.