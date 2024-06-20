Страховка отменяется? Почему ОСАГО не требуется при регистрации авто

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, благодаря которому автомобилистам больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства.
В настоящее время для постановки автомобиля на учет владельцу необходимо предоставить определенный перечень документов, включая полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Однако в Госдуме рассматривается законопроект, который исключает ОСАГО из этого списка. Третье чтение назначено на 20 июня, и если законопроект будет принят, нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
С этого момента полис ОСАГО больше не понадобится ни для регистрации автомобиля, ни для смены владельца.
Законопроект также предусматривает возможность для предыдущего владельца снять автомобиль с учета сразу после продажи, а не через 10 дней. Этот вариант будет доступен тем, кто заключил договор через портал "Госуслуги" или нотариально заверил его.
Еще одно изменение, предусмотренное законопроектом, позволит прекратить государственный учет по заявлению владельца в случае кражи или угона автомобиля. Таким образом, гражданам больше не придется уведомлять различные инстанции (налоговую службу, работодателя) об отсутствии транспортного средства.
Кроме того, расширяется список оснований для отказа в регистрации автомобиля. Например, рискуют столкнуться с отказом те, кто не оплатил утилизационный сбор в установленные сроки. Это касается автомобилей, ввезенных в Россию физическими лицами из-за границы.
Разумное нововведение?
Исключение ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля является обоснованным шагом. Об этом Москве 24 заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
В некоторых случаях после регистрации автомобиль не сразу начинает эксплуатироваться и может долгое время простаивать. В такой ситуации страховка фактически не требуется, отметил специалист.
"Представьте ситуацию: я привез автомобиль на эвакуаторе, зарегистрировал его и поставил на парковку. Я не езжу на нем, и страховка мне не нужна. Такой вариант тоже возможен. Поэтому и было принято решение, что полис ОСАГО не должен быть обязательным при регистрации," — объяснил Ян Хайцеэр.
Однако если водитель планирует выезжать на дорогу, ему придется приобрести полис ОСАГО. Отсутствие страховки при движении на автомобиле является нарушением закона, сообщает Москва 24.
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