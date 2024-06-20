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Страховка отменяется? Почему ОСАГО не требуется при регистрации авто

Эксперт Хайцеэр объяснил, почему ОСАГО не требуется при регистрации авто

2:51
Авто

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, благодаря которому автомобилистам больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства. 

Эксперт Хайцеэр объяснил, почему ОСАГО не требуется при регистрации авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В настоящее время для постановки автомобиля на учет владельцу необходимо предоставить определенный перечень документов, включая полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Однако в Госдуме рассматривается законопроект, который исключает ОСАГО из этого списка. Третье чтение назначено на 20 июня, и если законопроект будет принят, нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

С этого момента полис ОСАГО больше не понадобится ни для регистрации автомобиля, ни для смены владельца.

Законопроект также предусматривает возможность для предыдущего владельца снять автомобиль с учета сразу после продажи, а не через 10 дней. Этот вариант будет доступен тем, кто заключил договор через портал "Госуслуги" или нотариально заверил его.

Еще одно изменение, предусмотренное законопроектом, позволит прекратить государственный учет по заявлению владельца в случае кражи или угона автомобиля. Таким образом, гражданам больше не придется уведомлять различные инстанции (налоговую службу, работодателя) об отсутствии транспортного средства.

Кроме того, расширяется список оснований для отказа в регистрации автомобиля. Например, рискуют столкнуться с отказом те, кто не оплатил утилизационный сбор в установленные сроки. Это касается автомобилей, ввезенных в Россию физическими лицами из-за границы.

Разумное нововведение?

Исключение ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля является обоснованным шагом. Об этом Москве 24 заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В некоторых случаях после регистрации автомобиль не сразу начинает эксплуатироваться и может долгое время простаивать. В такой ситуации страховка фактически не требуется, отметил специалист.

"Представьте ситуацию: я привез автомобиль на эвакуаторе, зарегистрировал его и поставил на парковку. Я не езжу на нем, и страховка мне не нужна. Такой вариант тоже возможен. Поэтому и было принято решение, что полис ОСАГО не должен быть обязательным при регистрации," — объяснил Ян Хайцеэр.

Однако если водитель планирует выезжать на дорогу, ему придется приобрести полис ОСАГО. Отсутствие страховки при движении на автомобиле является нарушением закона, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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