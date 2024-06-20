Россиянам рассказали, какой автомат самый надежный

Эксперт Стрельбицкий назвал преимущества гидроавтомата перед другими типами АКПП

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Среди всех типов автоматических коробок передач самой надежной является классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКП), сообщил глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

По его словам, гидроавтомат можно считать самым комфортным в управлении благодаря плавному переключению передач, что снижает риск износа самого агрегата. Кроме того, конструкция планетарных АКП относительно проста по сравнению с другими типами автоматов, что делает их менее склонными к поломкам, пояснил специалист.

Также в гидроавтомате меньше движущихся частей по сравнению с другими типами АКП, что дополнительно снижает вероятность износа и поломок агрегата.

Говоря о роботизированных коробках передач и вариаторах, Стрельбицкий отметил, что у них есть свои преимущества. Роботы и вариаторы более компактны, чем традиционные АКП, и способны обеспечивать лучшую экономию топлива по сравнению с гидроавтоматом, рассказал эксперт.

Однако у роботов могут возникать проблемы с плавностью переключения передач и долговечностью сцепления, а вариаторы чувствительны к повышенным нагрузкам и требуют более частого обслуживания, подытожил специалист.