Россиянам рассказали, какой автомат самый надежный

Среди всех типов автоматических коробок передач самой надежной является классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКП), сообщил глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0