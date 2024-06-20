Цены на подержанные автомобили взлетят: что нужно успеть купить до осени

Повышение цен на новые автомобили заставляет покупателей обращаться к рынку подержанных машин, где пока что цены остаются стабильными. В мае 2024 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 2% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 512,9 тысяч единиц.
Лидером продаж остается марка Lada, за ней следуют Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Эксперты связывают рост продаж с сезонным фактором и дефицитом предложения. Средняя цена подержанного автомобиля снижается третий месяц подряд и в мае составила 1,566 млн рублей.
Однако, по прогнозам, стоимость подержанных автомобилей может начать расти осенью из-за нарастающего дефицита, особенно в низкобюджетном сегменте.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.