Цены на подержанные автомобили взлетят: что нужно успеть купить до осени

Рынок подержанных автомобилей в России: рост спроса и прогнозы цен

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Повышение цен на новые автомобили заставляет покупателей обращаться к рынку подержанных машин, где пока что цены остаются стабильными. В мае 2024 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 2% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 512,9 тысяч единиц.

Фото: Wikipedia by M 93

Лидером продаж остается марка Lada, за ней следуют Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Эксперты связывают рост продаж с сезонным фактором и дефицитом предложения. Средняя цена подержанного автомобиля снижается третий месяц подряд и в мае составила 1,566 млн рублей.

Однако, по прогнозам, стоимость подержанных автомобилей может начать расти осенью из-за нарастающего дефицита, особенно в низкобюджетном сегменте.