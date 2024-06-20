Цены на подержанные автомобили взлетят: что нужно успеть купить до осени

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Рынок подержанных автомобилей в России: рост спроса и прогнозы цен

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Авто

Повышение цен на новые автомобили заставляет покупателей обращаться к рынку подержанных машин, где пока что цены остаются стабильными. В мае 2024 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 2% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 512,9 тысяч единиц.

Рынок подержанных автомобилей в России: рост спроса и прогнозы цен
Фото: Wikipedia by M 93

Лидером продаж остается марка Lada, за ней следуют Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Эксперты связывают рост продаж с сезонным фактором и дефицитом предложения. Средняя цена подержанного автомобиля снижается третий месяц подряд и в мае составила 1,566 млн рублей.

Однако, по прогнозам, стоимость подержанных автомобилей может начать расти осенью из-за нарастающего дефицита, особенно в низкобюджетном сегменте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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