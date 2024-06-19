Невероятно: 90% Aston Martin до сих пор на дорогах спустя 110 лет

Aston Martin: 110 лет легендарной истории и неизменной преданности владельцев

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В прошлом году компания Aston Martin отметила свой 110-й юбилей, продемонстрировав свою устойчивость и влияние на протяжении более века. Впечатляюще, что 90% всех выпущенных автомобилей Aston Martin до сих пор находятся в эксплуатации, что составляет около 110 тысяч автомобилей с момента основания компании в 1913 году.

Фото: официальный сайт Aston Martin

Руководитель отдела продуктовой и маркетинговой стратегии, Алекс Лонг, объяснил, что отслеживание активных VIN-номеров позволяет понять, какие машины все еще используются. Большинство владельцев предпочитают обслуживать свои автомобили у официальных дилеров, чтобы сохранить их качество и стоимость.

Эта статистика свидетельствует о глубокой привязанности владельцев к бренду и любви к своим автомобилям, даже если их восстановление экономически нецелесообразно. Aston Martin остается символом преданности автолюбителей и продолжает сохранять свою легендарность и ценность.