В прошлом году компания Aston Martin отметила свой 110-й юбилей, продемонстрировав свою устойчивость и влияние на протяжении более века. Впечатляюще, что 90% всех выпущенных автомобилей Aston Martin до сих пор находятся в эксплуатации, что составляет около 110 тысяч автомобилей с момента основания компании в 1913 году.
Руководитель отдела продуктовой и маркетинговой стратегии, Алекс Лонг, объяснил, что отслеживание активных VIN-номеров позволяет понять, какие машины все еще используются. Большинство владельцев предпочитают обслуживать свои автомобили у официальных дилеров, чтобы сохранить их качество и стоимость.
Эта статистика свидетельствует о глубокой привязанности владельцев к бренду и любви к своим автомобилям, даже если их восстановление экономически нецелесообразно. Aston Martin остается символом преданности автолюбителей и продолжает сохранять свою легендарность и ценность.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.