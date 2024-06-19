Ваши права на дороге: как защититься от необоснованных требований полицейских

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В полиции назвали запрещенные действия инспекторов ГАИ

2:24
Авто

Произвол, который царил среди полицейских в 90-е годы, давно ушел в прошлое. Однако, несмотря на это, многие россияне до сих пор не привыкли к новым реалиям. Случаи превышения полномочий правоохранителями все еще случаются, и рядовые граждане нередко игнорируют подобные нарушения.

В полиции назвали запрещенные действия инспекторов ГАИ
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Как отметил капитан полиции в интервью порталу naavtotrasse. ru, сотрудники дорожной инспекции часто предъявляют водителям необоснованные требования, выходящие за рамки их полномочий.

Первое, что обращает на себя внимание, это требование покинуть автомобиль. По закону сотрудник ГИБДД имеет на это полное право, но только при наличии веских оснований. Например, если полицейский подозревает водителя в нетрезвом состоянии, он может провести осмотр автомобиля и личных вещей, а также потребовать автомобиль для выполнения служебных обязанностей.

Также водителя могут попросить присутствовать при составлении протокола в качестве свидетеля или участника.

Водителям важно помнить, что действия полицейских должны быть прозрачными для общественности. Поэтому ни один сотрудник ГИБДД не имеет права требовать от водителя прекратить видеосъемку. Кроме того, при остановке автомобиля инспектор обязан представиться и, при необходимости, показать удостоверение и личный жетон.

При составлении протокола об административном правонарушении полицейский обязан представить доказательства, подтверждающие нарушение водителем. Однако он не имеет права диктовать владельцу авто, что именно писать в протоколе.

Согласно действующему законодательству, полицейский не обязан иметь веский повод для остановки — машину можно остановить просто для проверки документов. И если водитель допустил нарушение, это становится дополнительной причиной для тщательной проверки его личности и автомобиля.

Даже если водитель совершил нарушение, его присутствие при составлении протокола необязательно. Сотрудник полиции может оформить документ в патрульной машине и затем предоставить его водителю для подписи. При этом полицейский должен дать возможность водителю ознакомиться с содержанием протокола без оказания морального или психологического давления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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