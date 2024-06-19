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Тревожные знаки перегрева коробки передач, которые вы игнорируете

Эксперт назвал главные причины перегрева АКПП

2:50
Авто

Причины нагрева коробок передач зависят от их конструкции и принципа работы. Например, механическая коробка передач, известная своим высоким КПД в пределах 0,96-0,98, практически не теряет энергии — всего 2-4% уходит на тепловыделение при передаче крутящего момента от двигателя к колесам. Однако у автоматических коробок передач и вариаторов КПД значительно ниже — около 10% энергии теряется в виде тепла из-за трения и других энергетических потерь.

Эксперт назвал главные причины перегрева АКПП
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Основной источник тепловыделения в автоматических коробках передач и вариаторах — гидротрансформатор. Кроме того, каждое включение передачи в АКПП сопровождается проскальзыванием пакета фрикционных дисков, что приводит к повышению температуры. Поэтому АКПП должна быть оснащена мощными теплообменниками, как сообщает "За рулем".

Производители стремятся сделать современные легковые автомобили более легкими, экономичными и доступными. Даже малейшие неисправности в системе охлаждения могут вызвать серьезные проблемы с перегревом. Загрязненный радиатор АКПП может иметь серьезные последствия.

Если электровентилятор системы охлаждения двигателя начнет работать некорректно или выйдет из строя, это не только угрожает перегревом мотора, но и может серьезно повлиять на температуру АКПП или вариатора.

Кроме того, несвоевременная замена трансмиссионной жидкости снижает её эффективность, что приводит к значительным потерям в работе фрикционов и, следовательно, повышению температуры.

Износ самого агрегата усиливает его склонность к перегреву. Поврежденные фрикционные пары, работая с увеличенным трением, дольше задерживаются при включении, что автоматически приводит к повышению температуры агрегата.

Перегрев АКПП или вариатора также может быть вызван буксировкой прицепа и долгим движением в городских пробках.

Стиль вождения оказывает значительное влияние на температуру двигателя и трансмиссии. Для предотвращения перегрева АКПП или вариатора важна плавность движения. При езде по скоростной трассе рекомендуется удерживать наивысшую передачу, чтобы избежать лишних переключений, увеличивающих работу фрикционов и ведущих к повышению температуры.

На светофоре не рекомендуется переводить АКПП в нейтральное положение, так как при последующем старте придется снова соединять фрикционы. Однако, при длительном ожидании, например, на железнодорожном переезде, рекомендуется перевести коробку передач в режим "Паркинг".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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