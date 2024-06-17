Lada в Дубае? АвтоВАЗ готовится покорить рынок ОАЭ

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Lada выходит на рынок ОАЭ: автомобили готовятся к сертификации в Дубае

0:42
Авто

Машины марки Lada скоро появятся в дилерском автоцентре в Дубае, а сейчас проходят процесс сертификации для рынка ОАЭ, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью РИА Новости. Владелец дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице Дубая, проявил интерес к Lada, посетил российский завод и подписал дилерское соглашение.

Lada выходит на рынок ОАЭ: автомобили готовятся к сертификации в Дубае
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение

Сейчас закупается первая партия машин для тестовых испытаний. Соколов отметил, что процесс сертификации требует времени из-за строгих требований безопасности. Ожидается, что сертификация всех моделей, включая Largus, завершится в этом году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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