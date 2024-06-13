Эксперты рассказали, что надо сделать во время ДТП на общественном транспорте

Россиянам рассказали, как повысить свои шансы на выживание при ДТП в транспорте

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Российскую общественность потрясло дорожно-транспортное происшествие в Кемерово с участием двух трамваев, в результате которого пострадало более 100 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты, комментируя этот инцидент, отметили, что во время аварий на общественном транспорте пассажиры практически не защищены, поскольку в маршрутках, автобусах и трамваях отсутствуют ремни безопасности. Независимый эксперт Дмитрий Попов советует использовать доступные средства защиты.

"Держитесь за поручни как можно крепче. Если есть лямки или шлейки, их следует правильно продевать. В некоторых автобусах есть ремешки — они могут немного снизить негативные последствия", — пояснил Попов.

Попов также подчеркнул, что ответственность за безопасность пассажиров лежит на водителе и зависит от его профессиональной подготовки и технического состояния транспорта.

Автоюрист Лев Воропаев рекомендовал принимать такую позу, которая минимизирует вероятность травм при ДТП и повышает шансы на выживание.

"Расположите голову между коленями и накройте себя руками сверху. Желательно, чтобы впереди было какое-то удерживающее препятствие. Если есть возможность дополнительно защититься, следует воспользоваться ею. Будьте готовы к удару, напрягите мышцы", — советует Воропаев. Если транспорт теряет управление, можно оценить риски и попытаться выпрыгнуть, чтобы спастись, но это крайне опасно, так как можно оказаться под колесами на оживленной трассе, предупреждает эксперт.