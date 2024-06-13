Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таиланд отменил туристический сбор для иностранцев
США смирились с произволом Израиля по вопросу Палестины
Nature: ядро Земли теряет скорость вращения по отношению к поверхности планеты
Вместо членства в НАТО Украине США подсунули "филькину грамоту"
Победа оппозиции во Франции может привести к снижению поддержки Украины
Как избавиться от паутинного клеща на малине?
Жареный лук: закуска и добавление к другим блюдам
Экономия на бензине в 2024: практические советы
В Москве состоится кинофестиваль о героях СВО
Эксперты рассказали, что надо сделать во время ДТП на общественном транспорте

Россиянам рассказали, как повысить свои шансы на выживание при ДТП в транспорте

1:39
Авто

Российскую общественность потрясло дорожно-транспортное происшествие в Кемерово с участием двух трамваев, в результате которого пострадало более 100 человек.

Россиянам рассказали, как повысить свои шансы на выживание при ДТП в транспорте
Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты, комментируя этот инцидент, отметили, что во время аварий на общественном транспорте пассажиры практически не защищены, поскольку в маршрутках, автобусах и трамваях отсутствуют ремни безопасности. Независимый эксперт Дмитрий Попов советует использовать доступные средства защиты.

"Держитесь за поручни как можно крепче. Если есть лямки или шлейки, их следует правильно продевать. В некоторых автобусах есть ремешки — они могут немного снизить негативные последствия", — пояснил Попов.

Попов также подчеркнул, что ответственность за безопасность пассажиров лежит на водителе и зависит от его профессиональной подготовки и технического состояния транспорта.

Автоюрист Лев Воропаев рекомендовал принимать такую позу, которая минимизирует вероятность травм при ДТП и повышает шансы на выживание.

"Расположите голову между коленями и накройте себя руками сверху. Желательно, чтобы впереди было какое-то удерживающее препятствие. Если есть возможность дополнительно защититься, следует воспользоваться ею. Будьте готовы к удару, напрягите мышцы", — советует Воропаев. Если транспорт теряет управление, можно оценить риски и попытаться выпрыгнуть, чтобы спастись, но это крайне опасно, так как можно оказаться под колесами на оживленной трассе, предупреждает эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку

В середине июня чесноку необходима фосфорно-калийная подкормка для созревания головок.

Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Последние материалы
В Москве состоится кинофестиваль о героях СВО
Как научить собаку команде "Нельзя"
Прохор Шаляпин показал фигуру на пляже
Сборной Украины дадут дополнительную охрану на Евро-2024
Remind: санкции против РНПК не повлияют на российский экспорт
Профессор Копылов: омега-3 может привести к мерцательной аритмии
Ветеринары объяснили, как продлить собаке жизнь
Четыре неожиданные признака, которые кожа может дать вам о состоянии здоровья сердца
Туроператоры нашли пути обхода санкций для оплаты услуг
Гарвардские ученые предполагают, что инопланетяне живут среди нас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников