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Новый пятидверный Mini Cooper: просторный салон и мощные двигатели

Mini представила новый пятидверный Cooper: больше места и мощности

1:00
Авто

Mini представила новое поколение пятидверного Cooper. Длина кузова составляет 4036 мм, ширина — 1744 мм, высота — 1464 мм. По сравнению с трехдверной моделью, колесная база увеличена на 72 мм, а кузов стал длиннее на 172 мм, что позволяет комфортно разместить до пяти человек.

Mini представила новый пятидверный Cooper: больше места и мощности
Фото: openverse by verchmarco is licensed under CC BY 2.0

Складные задние кресла в пропорции 60 на 40 увеличивают объем багажника с 275 до 925 литров. В версии C автомобиль оснащен 3-цилиндровым 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 156 л. с., а в комплектации S — 2,0-литровым турбомотором мощностью 204 л. с. Цены и сроки начала продаж пока не сообщаются.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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