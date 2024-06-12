Потеряли ключ от машины: как запустить двигатель без него

Что делать, если потерян ключ от автомобиля: советы и рекомендации

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Потеря ключей от автомобиля — неприятная ситуация, особенно когда машина находится вдали от дома. Обычно у владельца есть запасной ключ, но добраться до него не всегда возможно.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0

В таких случаях лучший выход — вызвать эвакуатор или обратиться к дилеру, который сделает дубликат при подтверждении права собственности. Также существует возможность вскрытия автомобиля и запуска двигателя специалистами, что может быть рискованным без должных навыков.

Для старых автомобилей этот процесс проще, но его лучше доверить профессионалу. Важно не хранить документы в салоне машины, чтобы избежать сложностей при подтверждении права собственности.