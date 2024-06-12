Потеряли ключ от машины: как запустить двигатель без него

Потеря ключей от автомобиля — неприятная ситуация, особенно когда машина находится вдали от дома. Обычно у владельца есть запасной ключ, но добраться до него не всегда возможно.
В таких случаях лучший выход — вызвать эвакуатор или обратиться к дилеру, который сделает дубликат при подтверждении права собственности. Также существует возможность вскрытия автомобиля и запуска двигателя специалистами, что может быть рискованным без должных навыков.
Для старых автомобилей этот процесс проще, но его лучше доверить профессионалу. Важно не хранить документы в салоне машины, чтобы избежать сложностей при подтверждении права собственности.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.