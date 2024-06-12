Скандал с Lada Iskra: украдены ли чертежи у Renault?

По информации финского автожурнала Tekniikan Maailma, чертежи и проектные материалы для новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra могли быть позаимствованы у концерна Renault.
Эксперты утверждают, что базовая конструкция CMF-B, используемая в новой Lada, аналогична конструкции хетчбэка Dacia Logan прошлых лет. Зарубежное издание отметило, что многие технические решения Lada Iskra полностью совместимы с моделями Renault.
Стоимость новой модели в самой бюджетной версии оценивается в 1-1,2 млн рублей. "АвтоВАЗ" планирует продавать 70-100 тыс. автомобилей Lada Iskra в России в первые годы выпуска.
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