Стало известно, что происходит, когда вы пытаетесь завести уже работающий двигатель

Из-за невнимательности или неопытности водитель может попытаться запустить уже работающий двигатель. Это действие может привести к повреждению стартера и маховика, особенно на старых автомобилях.
Повторный запуск вызывает скрежет, так как стартер пытается зацепиться за уже вращающийся маховик. В современных автомобилях проблемы решаются механическими блокировками и кнопками "Пуск", которые предотвращают такие ситуации.
Попытка завести работающий двигатель может повредить механические компоненты, но однократное событие обычно не приводит к серьёзным поломкам. Внимательность поможет избежать этих проблем.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.