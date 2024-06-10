Стало известно, что происходит, когда вы пытаетесь завести уже работающий двигатель

Чем грозит повторный запуск работающего двигателя: советы экспертов

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Из-за невнимательности или неопытности водитель может попытаться запустить уже работающий двигатель. Это действие может привести к повреждению стартера и маховика, особенно на старых автомобилях.

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Повторный запуск вызывает скрежет, так как стартер пытается зацепиться за уже вращающийся маховик. В современных автомобилях проблемы решаются механическими блокировками и кнопками "Пуск", которые предотвращают такие ситуации.

Попытка завести работающий двигатель может повредить механические компоненты, но однократное событие обычно не приводит к серьёзным поломкам. Внимательность поможет избежать этих проблем.