Популярные автомобили в зоне риска: почему страховщики массово отказывают в каско?

Россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при оформлении полисов каско, особенно для популярных моделей автомобилей.
Аналитики онлайн-сервиса Inssmart отметили, что страховые компании находят различные причины для отказа на основе внутренней статистики. Часто отказывают в страховании машин, используемых в такси, и автомобилей, выпущенных в 2018–2020 годах, из-за сложностей с доставкой запчастей.
Наибольшее количество отказов приходится на модели, такие как Mercedes-Benz E-Class, Toyota Land Cruiser 300, BMW X5, и другие, которые популярны у угонщиков или имеют сложности с поставками запчастей.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.