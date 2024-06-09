Популярные автомобили в зоне риска: почему страховщики массово отказывают в каско?

Россияне сталкиваются с трудностями при оформлении полисов каско для популярных авто

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Россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при оформлении полисов каско, особенно для популярных моделей автомобилей.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

Аналитики онлайн-сервиса Inssmart отметили, что страховые компании находят различные причины для отказа на основе внутренней статистики. Часто отказывают в страховании машин, используемых в такси, и автомобилей, выпущенных в 2018–2020 годах, из-за сложностей с доставкой запчастей.

Наибольшее количество отказов приходится на модели, такие как Mercedes-Benz E-Class, Toyota Land Cruiser 300, BMW X5, и другие, которые популярны у угонщиков или имеют сложности с поставками запчастей.