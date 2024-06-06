LADA Niva Sport завоевывает мир: Германия, Япония и Канада в восторге

Международный интерес к спортивной LADA Niva: новая модель в 2024 году

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В этом году начнется выпуск спортивной версии LADA Niva, которая привлекла внимание автолюбителей из Германии, Японии и Канады.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом сообщил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на ПМЭФ-2024. Серийная модель LADA Niva Sport будет оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с., аналогичным тому, который устанавливается на LADA Granta Sport.

В базовой версии классической Niva используется двигатель объемом 1,7 литра с мощностью 83 л. с. У Niva Sport также модифицированы кузовные арки для установки более крупных колес, как у LADA Niva Bronto.