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Бесплатные круизы по Сене и шампанское: Uber удивляет Париж перед Олимпиадой

Uber запускает новые услуги в Париже для Олимпийских игр, включая бесплатные круизы

0:45
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Uber объявила о запуске новых услуг в Париже в преддверии Олимпийских игр, включая бесплатные круизы по Сене с 12 июля по 3 августа и экскурсии с дегустацией шампанского.

Uber запускает новые услуги в Париже для Олимпийских игр, включая бесплатные круизы
Фото: Wikipedia by Dllu is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания также планирует значительные инвестиции в стимулы для водителей и скидки для пассажиров, чтобы справиться с увеличением числа туристов на 30%, ожидаемых этим летом.

Uber ожидает рекордные 40,000 водителей на своей платформе во время Олимпиады. Дополнительно компания предложит промоакции в ключевых местах, таких как аэропорты и вокзалы, и добавит более 130 новых автомобилей Uber Access для улучшения сервиса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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