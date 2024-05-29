Не дайте обмануть себя: правда о автомойках, которую должен знать каждый водитель

Эксперты раскрыли, каким автомойкам не стоит доверять свою машину

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В наше время существует множество способов мыть автомобиль, но это не всегда означает гарантию качества. Портал njcar. ru дает советы по выбору автомойки, которая обеспечит тщательную и безопасную очистку вашего авто.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Существует три основных метода удаления грязи и пыли с автомобиля. Первый — традиционная ручная мойка, при которой человек самостоятельно моет машину, что может оставить следы на кузове.

Второй метод представляют полностью автоматизированные мойки, такие как туннельные или портальные. В портальной мойке машина стоит на месте, а оборудование движется вокруг нее.

В туннельной мойке автомобиль проезжает через стационарное оборудование, где его обрабатывают специальными форсунками и щетками, а затем осуществляется сушка. Этот метод быстр, но может оставлять немытые зоны.

Третий, наиболее популярный метод — бесконтактная мойка. Процесс начинается с обильного опрыскивания автомобиля водой, затем на кузов наносится шампунь, после чего он тщательно смывается под высоким давлением. Этот метод минимизирует механическое воздействие на кузов.

При выборе автомойки следует отдать предпочтение проверенным специалистам, даже если иногда приходится пользоваться услугами незнакомых моек. В таком случае важно обратить внимание на автомобили, выезжающие из мойки: наличие потеков или грязи свидетельствует о низком качестве услуг. Также стоит заметить, использует ли работник ведро с водой в финале мойки, что может указывать на недостаточную тщательность процесса.

Помимо этого, при выборе мойки ценится чистота подъездного пути, аккуратность и вежливость персонала, а также наличие комфортабельного места для ожидания с возможностью перекусить.