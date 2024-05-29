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Hyundai Solaris снова появились в продаже в России

Новые Hyundai Solaris появились в продаже в России: цены и места покупки

0:54
Авто

В России начали появляться новые седаны Hyundai Solaris, представленные как импортные из Казахстана, так и собранные в Петербурге.

Новые Hyundai Solaris появились в продаже в России: цены и места покупки
Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Цены на эти автомобили варьируются от 1 899 000 до 2 019 000 рублей в различных регионах страны, включая Пермский край, Чечню, Москву, Петербург и другие. Под капотом устанавливается 1,6-литровый двигатель в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Раннее сообщалось, что Сергей Зиновьев, эксперт журнала "За рулём", сообщил: "За 1 млн рублей доступны все варианты первого поколения Hyundai Solaris (до 2017 года), в том числе с пробегами менее 150 тысяч км. Также можно найти ранние модели второго поколения"

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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