Секреты эффективного вождения: как правильно использовать кондиционер и окна, чтобы сэкономить топливо

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Из-за этих ошибок водителей расход топлива на трассе выше, чем мог бы быть

1:26
Авто

Иногда водители лишь следят за расходом топлива, но не предпринимают меры для его сокращения, несмотря на их заинтересованность.

Из-за этих ошибок водителей расход топлива на трассе выше, чем мог бы быть
Фото: stroi.mos.ru by Официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Давайте рассмотрим, какие простейшие ошибки могут привести к увеличению расхода топлива во время длительных поездок за городом.

Осведомлено, что поддержание постоянной скорости и минимизация остановок или разгонов помогают снизить расход топлива до минимума.

Что ещё?

  • Необходимо проверить давление в шинах и учесть нагрузку от пассажиров и багажа в багажнике. Если вы собираетесь перевозить троих пассажиров на заднем сиденье и имеете багаж весом более 50 кг, то давление в шинах следует увеличить на 10-20%.
  • Воздействие кондиционера. Чтобы сэкономить, можно выключить его и вместо этого открыть окна, чтобы получить свежий воздух. Однако открытые окна ухудшают аэродинамику автомобиля и увеличивают расход топлива. Подъемные участки также влияют на расход. Поэтому важно переключать передачи в соответствии с уклоном.
  • Неподходящая скорость — это главная проблема. Расходом топлива сильно повышается при скорости более 110 км/ч, и при этом время не сэкономишь.

Каждые 100 км на более высокой скорости экономят всего 5-10 минут.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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