Секреты эффективного вождения: как правильно использовать кондиционер и окна, чтобы сэкономить топливо

Иногда водители лишь следят за расходом топлива, но не предпринимают меры для его сокращения, несмотря на их заинтересованность.
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Давайте рассмотрим, какие простейшие ошибки могут привести к увеличению расхода топлива во время длительных поездок за городом.
Осведомлено, что поддержание постоянной скорости и минимизация остановок или разгонов помогают снизить расход топлива до минимума.
Что ещё?
Необходимо проверить давление в шинах и учесть нагрузку от пассажиров и багажа в багажнике. Если вы собираетесь перевозить троих пассажиров на заднем сиденье и имеете багаж весом более 50 кг, то давление в шинах следует увеличить на 10-20%.
Воздействие кондиционера. Чтобы сэкономить, можно выключить его и вместо этого открыть окна, чтобы получить свежий воздух. Однако открытые окна ухудшают аэродинамику автомобиля и увеличивают расход топлива. Подъемные участки также влияют на расход. Поэтому важно переключать передачи в соответствии с уклоном.
Неподходящая скорость — это главная проблема. Расходом топлива сильно повышается при скорости более 110 км/ч, и при этом время не сэкономишь.
Каждые 100 км на более высокой скорости экономят всего 5-10 минут.
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