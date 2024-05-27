Россиянам рассказали, как защитить машину от угонщиков

Автоэксперт Хайцеэр: угонщики не любят автомобили с индивидуальными признаками

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Вернуть угнанный автомобиль владельцу в России практически невозможно, однако существуют методы, которые помогут обезопасить машину от угона. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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По его словам, преступники обычно избегают автомобилей с индивидуальными признаками.

"Нанесение идентификационных номеров на различные части автомобиля с помощью специального устройства делает машину и её запчасти менее привлекательными для угонщиков. Также любое нестандартное оформление, например аэрография, снижает интерес преступников", — пояснил Хайцеэр.

Он отметил, что угнанная машина с такими особенностями будет слишком заметной, поэтому преступники предпочитают выбирать более неприметные автомобили.

Автоэксперт также подчеркнул, что водители часто сами способствуют угону из-за своей беспечности, например, оставляя ключи в доступных местах. Автомобили с системой дистанционного запуска легче угнать. Если у машины бесключевой доступ, ключи лучше хранить в специальном чехле, блокирующем сканирование кода.

В заключение Хайцеэр напомнил, что водителям не следует пренебрегать страховкой.