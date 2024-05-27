Россиянам рассказали, как защитить машину от угонщиков

Вернуть угнанный автомобиль владельцу в России практически невозможно, однако существуют методы, которые помогут обезопасить машину от угона. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, преступники обычно избегают автомобилей с индивидуальными признаками.
"Нанесение идентификационных номеров на различные части автомобиля с помощью специального устройства делает машину и её запчасти менее привлекательными для угонщиков. Также любое нестандартное оформление, например аэрография, снижает интерес преступников", — пояснил Хайцеэр.
Он отметил, что угнанная машина с такими особенностями будет слишком заметной, поэтому преступники предпочитают выбирать более неприметные автомобили.
Автоэксперт также подчеркнул, что водители часто сами способствуют угону из-за своей беспечности, например, оставляя ключи в доступных местах. Автомобили с системой дистанционного запуска легче угнать. Если у машины бесключевой доступ, ключи лучше хранить в специальном чехле, блокирующем сканирование кода.
В заключение Хайцеэр напомнил, что водителям не следует пренебрегать страховкой.
Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.