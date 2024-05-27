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Адвокат раскрыл, как возместить ущерб за сгоревший на стоянке автомобиль

Юрист Мельников объяснил, кто несёт ответственность за сгоревшее на стоянке авто

2:00
Авто

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке произошло возгорание, в результате которого сгорели девять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Пожарные локализовали огонь на площади 105 квадратных метров. Пострадавших нет.

Юрист Мельников объяснил, кто несёт ответственность за сгоревшее на стоянке авто
Фото: flickr.com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека и юрист Иван Мельников рассказал "Радио 1", что следует делать автовладельцу, если его автомобиль сгорел на штрафстоянке.

"Прежде всего нужно выяснить, были ли соблюдены все нормы пожарной безопасности. Важно зафиксировать все обстоятельства происшествия: самостоятельно осмотреть место, сделать максимум фотографий", — пояснил эксперт.

По словам Мельникова, необходимо обратиться к профильным экспертам для правовой оценки соблюдения правил безопасности. В случае их несоблюдения можно обращаться в суд.

"Следует получить техническую экспертизу и уведомить об этом собственников стоянки, чтобы заключение было принято в суде. Полиция, пожарная инспекция и другие службы проведут свои проверки", — отметил юрист.

Если возгорание было умышленным, ответственность несет поджигатель. При случайном возгорании ответственность определяет суд.

Иван Мельников также объяснил, кто и как возмещает ущерб за поврежденный автомобиль.

"Если автомобиль застрахован от таких случаев, нужно обратиться в страховую компанию. В противном случае следует провести оценку стоимости транспортного средства и подать претензию на компенсацию. Можно также потребовать возмещение дополнительных расходов, например, аренды автомобиля на время судебных разбирательств, если досудебное урегулирование не удалось", — добавил эксперт.

В конечном счете, решение будет принимать суд на основе показаний и экспертиз всех служб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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