Проточка тормозных дисков — это отличный вариант экономии

Проточка тормозных дисков может проводиться не только в случае заметных повреждений, но и при регулярной замене колодок, отмечает технический тренер из сети автосервисов Fit Service, Сергей Пономарев.
Он объяснил, что в процессе использования тормозов диск подвергается неравномерному износу, что приводит к образованию накатанного слоя. Этот слой значительно снижает эффективность торможения и увеличивает время, необходимое для привыкания новых колодок к диску.
Процедура проточки дисков, проводимая перед заменой колодок, позволяет удалить этот слой и исправить мелкие неровности, сообщил специалист.
Он также подчеркнул, что в процессе проточки удаляются мельчайшие частицы, которые практически не влияют на толщину диска, но существенно улучшают эффективность торможения после замены колодок и ускоряют привыкание.
В общем, необходимость проточки тормозных дисков зависит от финансовых возможностей владельца автомобиля и наличия запасных деталей, отметил специалист.
"Если владелец готов купить новую деталь, то почему бы и нет. Однако проточка — отличный способ экономии, который не вредит работоспособности автомобиля", — подытожил Пономарев.
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