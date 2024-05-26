Проточка тормозных дисков — это отличный вариант экономии

Автоэксперт: проточку тормозных дисков можно делать при обычной замене колодок

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Проточка тормозных дисков может проводиться не только в случае заметных повреждений, но и при регулярной замене колодок, отмечает технический тренер из сети автосервисов Fit Service, Сергей Пономарев.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Он объяснил, что в процессе использования тормозов диск подвергается неравномерному износу, что приводит к образованию накатанного слоя. Этот слой значительно снижает эффективность торможения и увеличивает время, необходимое для привыкания новых колодок к диску.

Процедура проточки дисков, проводимая перед заменой колодок, позволяет удалить этот слой и исправить мелкие неровности, сообщил специалист.

Он также подчеркнул, что в процессе проточки удаляются мельчайшие частицы, которые практически не влияют на толщину диска, но существенно улучшают эффективность торможения после замены колодок и ускоряют привыкание.

В общем, необходимость проточки тормозных дисков зависит от финансовых возможностей владельца автомобиля и наличия запасных деталей, отметил специалист.

"Если владелец готов купить новую деталь, то почему бы и нет. Однако проточка — отличный способ экономии, который не вредит работоспособности автомобиля", — подытожил Пономарев.