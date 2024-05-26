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5 глупых способов, как российские водители злоупотребляют аварийной сигнализацией

В ГИБДД назвали 5 самых опасных примеров использования аварийки

2:29
Авто

У российских водителей появилась странная привычка — включать аварийную сигнализацию по любому поводу. Многие автомобилисты, игнорируя ПДД, используют мигающие огни как способ извинения перед другими участниками движения или выражения благодарности за уступленную дорогу. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru привел пять наиболее глупых случаев такого использования "аварийки".

В ГИБДД назвали 5 самых опасных примеров использования аварийки
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Например, водители могут остановиться посреди дороги, включив аварийные мигалки, если не могут въехать на заполненную парковку у дороги, оправдываясь тем, что они отойдут всего на несколько минут. Они не понимают, что таким образом блокируют движение и мешают выезду других машин с парковки.

Главное для них — они включили аварийную сигнализацию, которая, по их мнению, оправдывает нарушение ПДД.

Еще одним примером циничного поведения является объезд затора по обочине с включенными аварийными мигалками. Вероятно, такие водители считают, что своим действием поднимают настроение остальным участникам движения, застрявшим в пробке, и заслуживают прощения за свои действия.

Также водители включают аварийные мигалки, двигаясь задним ходом против потока, например, после выполнения своего поворота, требуя, чтобы их пропустили.

Некоторые даже включают аварийные мигалки на платной парковке, полагая, что видеорегистратор "Паркон" просто не выписывает штрафы при наличии "аварийки".

Еще один пример — после совершения опасного маневра, вынуждающего других участников движения тормозить экстренно, водители включают аварийные мигалки в знак извинения.

Однако, если из-за их действий происходит авария, они легко уезжают, оставляя других разбираться с последствиями.

В ГИБДД напоминают, что включение аварийной сигнализации разрешено только в определенных случаях, таких как дорожно-транспортное происшествие (ДТП), вынужденная остановка в запрещенных местах, ослепление водителя фарами, буксировка другого транспортного средства, посадка или высадка детей с соответствующими знаками.

Во всех остальных случаях использование "аварийки" считается нарушением с штрафом в 500 рублей, согласно статье 12.20 КоАП РФ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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