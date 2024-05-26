Обкатка нового двигателя: как не убить мотор на первых километрах

Как правильно обкатать новый автомобиль: советы и мифы

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке нового автомобиля важен процесс обкатки двигателя, при котором новые детали "прирабатываются" друг к другу, минимизируя износ и улучшая работу мотора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В прошлом это было критически важно из-за низкой точности изготовления и менее надежных материалов. Современные технологии снизили необходимость обкатки, но производители все же рекомендуют избегать экстремальных режимов работы двигателя на первых тысячах километров.

Советы: избегать высоких оборотов, ограничить максимальную скорость, избегать резких ускорений и торможений, разнообразить режимы вождения. Специальное моторное масло для обкатки помогает приработке деталей. Несмотря на мифы, легкий режим в первые недели эксплуатации продлит жизнь двигателя и улучшит его характеристики.