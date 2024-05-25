Lucid Group увольняет сотни сотрудников. Что происходит с производителем электромобилей?

Lucid Group сократит штат на 6% в США из-за замедления роста отрасли

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Компания Lucid Group объявила о сокращении 6% своего персонала в США, что затронет около 400 сотрудников.

Фото: Wikipedia by Ganbaruby is licensed under CC BY-SA 4.0

Это решение принято на фоне замедления роста индустрии электромобилей, вызванного высокой инфляцией и высокими процентными ставками. Сокращения затронут все уровни сотрудников, включая руководство и менеджмент среднего звена, но не коснутся производственных рабочих и работников логистики.

В компании числится около 6,500 сотрудников по всему миру. Lucid ожидает, что сокращение персонала обойдется в $21-25 миллионов и будет завершено к концу третьего квартала 2024 года.