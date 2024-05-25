Lucid Group увольняет сотни сотрудников. Что происходит с производителем электромобилей?

Компания Lucid Group объявила о сокращении 6% своего персонала в США, что затронет около 400 сотрудников.
Это решение принято на фоне замедления роста индустрии электромобилей, вызванного высокой инфляцией и высокими процентными ставками. Сокращения затронут все уровни сотрудников, включая руководство и менеджмент среднего звена, но не коснутся производственных рабочих и работников логистики.
В компании числится около 6,500 сотрудников по всему миру. Lucid ожидает, что сокращение персонала обойдется в $21-25 миллионов и будет завершено к концу третьего квартала 2024 года.
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