Россиянам назвали пять явных признаков мошенничества в объявлениях о продаже автомобиля

Названы пять примет мошенников в объявлениях о продаже авто

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Недобросовестного продавца подержанного автомобиля можно выявить еще на этапе изучения объявления. Об этом сообщает директор направления "Автомобили" в "Авито Авто" Вадима Иванова.

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"Честный продавец всегда предоставит несколько качественных снимков автомобиля с разных ракурсов. Подозрение могут вызвать размытые фотографии, снимки только отдельных частей машины или ее салона. Это может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения", — отметил Иванов.

Также должно насторожить краткое описание в объявлении о продаже автомобиля. О возможном мошенничестве может говорить просьба внести задаток за машину.

Не рекомендуется покупать автомобиль у продавца, который действует по доверенности и отказывается сопровождать покупателя для перерегистрации транспортного средства.