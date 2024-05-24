Россиянам назвали пять явных признаков мошенничества в объявлениях о продаже автомобиля

Недобросовестного продавца подержанного автомобиля можно выявить еще на этапе изучения объявления. Об этом сообщает директор направления "Автомобили" в "Авито Авто" Вадима Иванова.
"Честный продавец всегда предоставит несколько качественных снимков автомобиля с разных ракурсов. Подозрение могут вызвать размытые фотографии, снимки только отдельных частей машины или ее салона. Это может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения", — отметил Иванов.
Также должно насторожить краткое описание в объявлении о продаже автомобиля. О возможном мошенничестве может говорить просьба внести задаток за машину.
Не рекомендуется покупать автомобиль у продавца, который действует по доверенности и отказывается сопровождать покупателя для перерегистрации транспортного средства.
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